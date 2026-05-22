La municipalité de Tunis interdit l’abattage de l’Aïd dans les appartements et sur les toits

Des espaces dédiés mis à disposition dans quatre marchés de la capitale

La municipalité de Tunis a annoncé ce vendredi l’interdiction formelle de procéder à l’abattage des animaux de l’Aïd al-Adha à l’intérieur des appartements ou sur les toits des immeubles, en application de la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué signé par la responsable de la gestion municipale, les autorités rappellent que des espaces spécialement aménagés ont été mis à la disposition des résidents d’immeubles, afin que l’abattage se déroule dans des conditions sanitaires et organisationnelles conformes aux normes requises.

Quatre sites ont été désignés à cet effet : le marché central, le marché de la cité Khadra, le marché de la cité Ibn Khaldoun, ainsi que le marché de Sidi Sridek à Halfaouine.