La municipalité de Tunis interdit l’abattage de l’Aïd dans les appartements et sur les toits

22-05-2026

Des espaces dédiés mis à disposition dans quatre marchés de la capitale

La municipalité de Tunis a annoncé ce vendredi l’interdiction formelle de procéder à l’abattage des animaux de l’Aïd al-Adha à l’intérieur des appartements ou sur les toits des immeubles, en application de la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué signé par la responsable de la gestion municipale, les autorités rappellent que des espaces spécialement aménagés ont été mis à la disposition des résidents d’immeubles, afin que l’abattage se déroule dans des conditions sanitaires et organisationnelles conformes aux normes requises.

Quatre sites ont été désignés à cet effet : le marché central, le marché de la cité Khadra, le marché de la cité Ibn Khaldoun, ainsi que le marché de Sidi Sridek à Halfaouine.

Fil d'actualités

Béja accueille la première antenne régionale de l’école de

22-05-2026

Biodiversité : la Tunisie affiche des progrès significatifs et dé

22-05-2026

Maternité et travail : 96% des mères actives en situation de stres

22-05-2026

Détournement de biens publics : un ex-PDG d’entreprise publiq

22-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Béja accueille la première antenne régionale de l’école de la « deuxi

22-05-2026

Biodiversité : la Tunisie affiche des progrès significatifs et décroche une d

22-05-2026

Maternité et travail : 96% des mères actives en situation de stress permanent,

22-05-2026

Détournement de biens publics : un ex-PDG d’entreprise publique et son é

22-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025