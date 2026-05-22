La piscine du Belvédère rouvre ses portes le 2 juin

La municipalité de Tunis annonce la reprise de la saison de baignade dans l’un des équipements publics les plus fréquentés de la capitale.

La piscine municipale du Belvédère accueillera de nouveau les nageurs à partir du 2 juin 2026. L’établissement proposera quatre séances quotidiennes, avec un jour de fermeture hebdomadaire le lundi. L’entrée est fixée à 4 dinars par séance et par personne.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans ne seront admis qu’accompagnés d’un adulte.