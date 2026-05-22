Frappes au Liban, sanctions contre le Hezbollah, ouverture iranienne

Entre avancées incertaines sur le dossier iranien, tensions au sein de l’OTAN et violences persistantes au Liban, la journée du vendredi 22 mai illustre la complexité d’une région à feu et à sang.

Nucléaire iranien : Téhéran dit « examiner » une nouvelle proposition américaine

L’Iran a indiqué jeudi examiner une nouvelle proposition transmise par Washington, dans le sillage d’une visite de médiation conduite par un émissaire pakistanais. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a exprimé son espoir que cette démarche contribue à faire progresser les négociations diplomatiques entre les deux pays, dont les relations demeurent profondément tendues.

Rubio tance les alliés de l’OTAN avant le sommet de Stockholm

En marge de son déplacement en Suède, où il doit participer vendredi à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance atlantique, Marco Rubio a vivement critiqué plusieurs membres de l’OTAN qu’il accuse de « refuser de faire quoi que ce soit » pour soutenir les États-Unis dans le conflit en cours. Des déclarations qui risquent d’alourdir l’atmosphère d’une rencontre déjà placée sous haute tension.

L’ONU dénonce deux exécutions en Iran

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a condamné la pendaison de deux hommes en Iran, présentés par les autorités de Téhéran comme membres de « groupes terroristes séparatistes ». L’ONU a appelé à mettre fin au recours à la peine capitale dans des affaires liées à la dissidence politique ou à l’appartenance présumée à des organisations armées.

Washington sanctionne neuf figures du Hezbollah

Les États-Unis ont annoncé l’inscription sur leur liste de sanctions de neuf individus accusés d’appartenir à la direction du Hezbollah ou d’en être proches. Washington leur reproche d’ « entraver la paix et le désarmement » du mouvement pro-iranien, dont le rôle dans la déstabilisation régionale reste au cœur des préoccupations américaines.

Un hôpital du sud du Liban touché par une frappe israélienne

L’hôpital public de Tebnine, dans le sud du Liban, a été endommagé lors d’une frappe israélienne, selon les médias d’État libanais et le ministère de la Santé, qui a diffusé une vidéo documentant d’ « importants dégâts » subis par l’établissement. Au moins neuf blessés sont à déplorer. La frappe survient dans un contexte de violations persistantes du cessez-le-feu dans la région frontalière libano-israélienne.