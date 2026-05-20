Aïd Al-Adha : la liaison ferroviaire Annaba-Tunis suspendue du 24 mai au 3 juin

La SNCFT annonce l’annulation de toutes les dessertes sur la ligne internationale pendant la période de la fête, avec une reprise prévue le 4 juin selon les horaires habituels.

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé mardi la suspension de l’ensemble des dessertes sur la ligne ferroviaire internationale Annaba-Tunis du 24 mai au 3 juin 2026, en raison de l’Aïd Al-Adha. La reprise du service s’effectuera à partir du 4 juin, selon les horaires habituels.

Pour rappel, cette liaison internationale opère trois rotations hebdomadaires dans chaque sens : les dimanches, mardis et jeudis dans le sens Annaba-Tunis, et les lundis, mercredis et vendredis dans le sens Tunis-Annaba.