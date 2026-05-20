Dématérialisation administrative : la Tunisie franchit un cap décisif au 1er juillet

20-05-2026

À compter du 1er juillet 2026, les procédures papier seront progressivement abandonnées au profit de démarches entièrement numériques, avec l’identité digitale comme sésame obligatoire.

La Tunisie amorce un tournant majeur dans la modernisation de son administration publique. À partir du 1er juillet 2026, les démarches administratives dématérialisées seront généralisées, marquant la fin progressive des procédures sur support papier, à commencer par le Registre national des entreprises.

Pour accéder aux services en ligne de manière sécurisée, l’obtention d’une identité numérique deviendra incontournable. Les citoyens devront se tourner vers le service Mobile ID, tandis que les entreprises et personnes morales effectueront leurs opérations administratives via la plateforme DigiGo.

Les autorités appellent d’ores et déjà les usagers à anticiper ces nouvelles exigences afin d’éviter tout blocage lors du basculement, et de bénéficier pleinement de services disponibles en continu, sans contrainte d’horaires ni de déplacement.

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