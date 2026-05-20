L’OTJM obtient la levée de sa suspension après négociations avec le ministère de la Santé

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins, dont les activités avaient été gelées le 14 mai, annonce un accord avec la tutelle et prépare une conférence de presse pour vendredi.

La suspension des activités de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), prononcée le 14 mai 2026, a été levée à l’issue de négociations avec le ministère de la Santé. L’organisation l’a annoncé mardi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, confirmant la tenue d’une conférence de presse le vendredi 22 mai pour détailler les tenants et aboutissants du dossier.

L’OTJM a qualifié cette issue de « recul » face à une décision qu’elle avait jugée injustifiée dès le départ, la présentant comme une victoire pour le droit des structures indépendantes à exercer leurs activités, à s’exprimer et à s’organiser librement. Elle a également salué l’élan de solidarité dont elle a bénéficié, y lisant le reflet d’une conscience collective autour de la défense du droit du citoyen tunisien à un système de santé public équitable et respectueux de sa dignité.

Réaffirmant son ancrage dans la défense de l’hôpital public et des droits des professionnels de santé, l’organisation a rejeté toute tentative de ternir son image ou de contester la légitimité de ses actions.

La conférence de presse de vendredi sera l’occasion de faire toute la lumière sur les circonstances du gel et sur les questions de financement. L’OTJM y présentera également les résultats d’une étude de terrain sur le phénomène des agressions dans les établissements publics de santé.