Rentrée 2026-2027 : 7.600 places ouvertes dans les établissements pilotes

Deux arrêtés publiés au Journal officiel fixent la carte des capacités d’accueil des lycées et collèges pilotes à travers le pays, avec une répartition globalement stable par rapport à l’année précédente.

Les capacités d’accueil des établissements pilotes pour la prochaine rentrée scolaire sont arrêtées. Deux textes publiés mardi 19 mai 2026 au Journal officiel de la République tunisienne (Jort) portent à 7.600 le nombre total de places disponibles dans les lycées et collèges pilotes pour l’année scolaire 2026-2027.

3.750 places dans les lycées pilotes

Le premier arrêté fixe à 3.750 le nombre de places réservées aux lycées pilotes à l’échelle nationale. Dans la région du Grand Tunis, le lycée pilote Bourguiba (Tunis 1) concentre la plus grande capacité avec 300 places, devant le lycée Mohamed Fradj Chadli de l’Ariana (200 places) et le lycée Bayram V d’El Menzah 8 (175 places). Les lycées pilotes de Hammam Lif et de La Manouba disposent chacun de 150 places.

Dans les autres régions, Sousse arrive en tête avec 275 places, suivie de Sfax 1 (250 places) et de Monastir (200 places). Les gouvernorats de Zaghouan, Tozeur, Kébili et Tataouine se voient attribuer les capacités les plus réduites, fixées à cinquante places chacun.

3.850 places dans les collèges pilotes

Le second arrêté établit à 3.850 le nombre de places dans les collèges pilotes. À Tunis 1, le collège pilote des Berges du Lac accueillera 200 élèves, tandis que celui de la rue Ali Trad en accueillera 150. Ben Arous bénéficie également de 200 places, contre 150 pour Tunis 2, l’Ariana et la Manouba. Kairouan et Monastir se voient dotées de 200 places chacune, Sfax 1 de 225, et Sousse conserve la première place avec 250 places. Les gouvernorats les moins dotés restent Zaghouan, Tozeur, Kébili et Tataouine, avec cinquante places chacun.

Par rapport à l’année scolaire précédente, les capacités d’accueil de l’ensemble des établissements pilotes demeurent globalement stables.