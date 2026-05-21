AÃ¯d al-Adha : Tunisie Autoroutes offre le badge de tÃ©lÃ©pÃ©age gratuitement jusqu’au 24 mai

21-05-2026

Ã€ l’occasion de l’AÃ¯d al-Adha, la sociÃ©tÃ© Tunisie Autoroutes propose une offre exceptionnelle sur le badge de tÃ©lÃ©pÃ©age, valable du 21 au 24 mai 2026. Le boÃ®tier, habituellement vendu Ã  30 dinars, est offert gratuitement ; les bÃ©nÃ©ficiaires n’ont qu’Ã  s’acquitter d’une recharge initiale obligatoire de 30 dinars, intÃ©gralement utilisable pour les passages aux pÃ©ages.

L’offre est disponible dans les dix points de vente de la sociÃ©tÃ© â€” Ã  BÃ©ja, El FÃ©ja, Sidi Thabet, Menzel Jemil, Morneg, Hergla, Msaken, Sidi Saleh, Agareb et GabÃ¨s Nord â€” ainsi qu’au siÃ¨ge de la sociÃ©tÃ© au Centre urbain Nord. L’initiative vise Ã  fluidifier le trafic en rÃ©duisant les files d’attente aux guichets manuels durant cette pÃ©riode de forte affluence sur les autoroutes.

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