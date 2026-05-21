FiscalitÃ© : les entreprises de restauration et cafÃ©s soumises Ã  la caisse enregistreuse numÃ©rique dÃ¨s le 1er juillet

21-05-2026

Ã€ partir du 1er juillet 2026, toutes les sociÃ©tÃ©s (personnes morales) actives dans le secteur des services de consommation sur place seront tenues d’installer un dispositif d’enregistrement numÃ©rique des opÃ©rations dans leurs Ã©tablissements. Cette Ã©chÃ©ance s’inscrit dans le cadre du dÃ©ploiement progressif du dÃ©cret gouvernemental nÂ°1126 de 2019 et de l’arrÃªtÃ© de la ministre des Finances du 14 octobre 2025, qui dÃ©finit les critÃ¨res de classification des Ã©tablissements concernÃ©s â€” soit toute structure vendant, Ã  titre principal ou secondaire, des repas ou boissons prÃ©parÃ©s ou prÃªts Ã  consommer, avec possibilitÃ© de consommation sur place.

Un dÃ©ploiement par phases

La premiÃ¨re phase du dispositif a Ã©tÃ© lancÃ©e le 1er novembre 2025 et a ciblÃ© les restaurants touristiques classÃ©s ainsi que les salons de thÃ© et cafÃ©s des deuxiÃ¨me et troisiÃ¨me catÃ©gories. L’extension aux personnes physiques interviendra ultÃ©rieurement : celles soumises au rÃ©gime rÃ©el avec dÃ©clarations mensuelles seront concernÃ©es Ã  partir du 1er juillet 2027, et les autres personnes physiques du secteur Ã  partir du 1er juillet 2028.

Une plateforme dÃ©veloppÃ©e en Tunisie

Sifeddine Kharshani, chef de service Ã  la Direction gÃ©nÃ©rale des impÃ´ts, avait indiquÃ© que la plateforme numÃ©rique dÃ©diÃ©e au suivi de ces opÃ©rations a Ã©tÃ© entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ©e en Tunisie, aprÃ¨s plus de cinq annÃ©es de travail visant Ã  garantir sa fiabilitÃ© et sa sÃ©curitÃ©. L’adhÃ©sion au systÃ¨me s’effectue via les fournisseurs agrÃ©Ã©s de caisses enregistreuses, dont la liste est consultable sur le portail Â« jibaya.tn Â».

Cette mesure s’inscrit dans la stratÃ©gie du ministÃ¨re des Finances visant Ã  lutter contre l’Ã©vasion fiscale et Ã  instaurer l’Ã©quitÃ© entre les contribuables.

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