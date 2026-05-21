EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique : plus de 700 000 points lumineux remplacÃ©s dans les zones urbaines

21-05-2026

Le directeur gÃ©nÃ©ral de l’Agence nationale pour la maÃ®trise de l’Ã©nergie (ANME), Nafaa Baccari, a annoncÃ© ce jeudi la programmation du remplacement de plus de 700 000 points lumineux dans les zones municipales, dans le cadre des efforts de rÃ©duction de la consommation Ã©nergÃ©tique. Il a prÃ©cisÃ© au micro de la Radio nationale que le lancement du projet est prÃ©vu pour 2027, avec une premiÃ¨re phase portant sur le remplacement de plus de 350 000 points lumineux.

Baccari a Ã©galement indiquÃ© que l’Agence travaille Ã  l’Ã©lectrification des usages dans le secteur des transports, qui reprÃ©sente la part la plus importante de la consommation de carburants, ainsi qu’Ã  la rÃ©duction de la consommation dans le secteur du bÃ¢timent, Ã  travers l’adoption de solutions d’Ã©clairage Ã  faible coÃ»t.

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