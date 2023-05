Al Ahly s’amuse à Rades et met un pied en finale

L’Espérance Sportive de Tunis a concédé une lourde défaite, vendredi soir à Rades en demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique face à Al Ahly. Les visiteurs se sont imposés, sans forcer (0/3) grâce à un doublé de Tau et une réalisation Kahraba.

Les Sang et or, visiblement atteints sur le plan mental et physique auraient pu concéder une défaite encore plus lourde, mais la maladresse et la précipitation des attaquants ahlawis ont gracié Debchi à plusieurs reprises. Le match retour, qui ne sera qu’une formalité pour le club égyptien, aura lieu dans une semaine au Caire.

GnetNews