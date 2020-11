Al Ahly-Zamalek : Voici l’arbitre de la grande finale

Al Ahly et le Zamalek s’affronteront vendredi soir dans le cadre de la finale de la ligue des champions d’Afrique au stade international du Caire. Ce match historique aura lieu à huis clos et sera dirigé par l’arbitre algérien Mostapha Ghorbel. Les deux assistants seront ses compatriotes Abdelhak Etchaali et Mokrane Ghourari.

Pour le VAR, la Confédération africaine de football a désigné le Marocain Radouane Jiyed.

GnetNews