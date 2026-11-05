Alerte à la bombe : un vol Aer Lingus Dublin-Rome contraint d’atterrir en Normandie

Un Airbus A320 d’Aer Lingus, assurant la liaison Dublin-Rome, a été dérouté ce jeudi 5 novembre vers la base aérienne d’Évreux, en Normandie, à la suite d’une alerte à la bombe. Dans un communiqué, Matignon précise que la situation est suivie en temps réel, conformément aux procédures en vigueur.

Vers 10h00, l’appareil s’est posé sans incident. Les 151 passagers et les six membres d’équipage ont été mis à l’abri, avant l’intervention des équipes de déminage. Le vol EI402 devait atterrir dans la capitale italienne vers 10h30.

Une série d’alertes depuis le début de la semaine

Cet incident survient après une vague de menaces visant une dizaine de vols commerciaux en Europe mardi. Selon les autorités des pays concernés, aucune de ces alertes n’a débouché sur la découverte d’un engin suspect.

Plusieurs vols de Ryanair figuraient parmi les cibles, dont une autre liaison Dublin-Rome escortée par l’armée de l’air italienne. Des appareils de Wizz Air, SAS et LOT ont également été touchés. Ces menaces ont entraîné des contrôles de sécurité, des déroutements et de brèves fermetures d’aéroports.

À Rome-Fiumicino, deux avions de Ryanair ont fait l’objet d’opérations de déminage à la suite d’un signalement anonyme. Un vol au départ de Londres-Heathrow a été redirigé de Varsovie-Chopin vers Varsovie-Modlin. En Bulgarie, deux appareils à destination de Sofia ont été inspectés, après des alertes adressées au ministère de l’Intérieur. La veille, un vol Wizz Air Londres-Luton à destination de Sofia avait dû se poser en urgence à Budapest, escorté par des chasseurs hongrois.

Source : Euronews