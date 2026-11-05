BCT : 10,5 millions de comptes bancaires Ã  fin 2025, en baisse de 1,8 %

05-11-2026

La Tunisie comptait 10,5 millions de comptes bancaires Ã  fin 2025, soit un recul de 1,8 % sur un an. Câ€™est ce que rÃ©vÃ¨le la 15áµ‰ Ã©dition du rapport annuel sur la supervision bancaire (exercice 2025), publiÃ©e ce mercredi 4 novembre par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Ce repli sâ€™accompagne dâ€™une hausse de 7,3 % du parc de cartes bancaires, qui atteint 5,9 millions dâ€™unitÃ©s. Le nombre de distributeurs automatiques de billets reste quasiment inchangÃ©, autour de 3 300 appareils. Le rÃ©seau dâ€™agences, lui, sâ€™est lÃ©gÃ¨rement Ã©toffÃ©, passant de 2 064 Ã  2 081 points de vente, ce qui Ã©quivaut Ã  une agence pour 5 754 habitants.

Le paysage financier compte au total 47 Ã©tablissements, dont 29 banques et 18 Ã©tablissements financiers. Quant aux Ã©tablissements de paiement, ils disposent de 3 629 points de vente Ã  travers le pays, concentrÃ©s surtout dans le Grand Tunis (29 %) et le Centre-Est (19 %).

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