Météo en Tunisie : Météo en Tunisie : Temps partiellement nuageux ce jeudi

La météo de ce jeudi 5 novembre sera caractérisée par un ciel partiellement nuageux, devenant parfois densément nuageux sur les hauteurs du Nord- Ouest et du Centre, accompagnées de pluies éparses, qui s’étendront progressivement en fin de journée aux régions côtières de l’Est où elles seront temporairement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 19 et 24 degrés au Nord, avoisineront 17 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, et varieront entre 25 et 28 degrés dans le reste des régions.

Le vent soufflera de secteur Sud, relativement fort près des côtes et faible à modéré sur les autres régions.

La mer sera agitée à très agitée au Nord et dans le golfe d’Hammamet, et peu agitée dans le reste des côtes.