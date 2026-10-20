Amel Baccouche, lâ€™inoubliable Jannet dans Â« Choufli Hal Â», sâ€™Ã©teint Ã 77 ans

Lâ€™actrice Amel Baccouche est dÃ©cÃ©dÃ©e ce mardi 20 octobre 2026, laissant le monde culturel tunisien en peine. NÃ©e en 1949 Ã Bab Souika, Ã Tunis, dans une famille dâ€™artistes, elle avait dÃ©couvert le thÃ©Ã¢tre Ã lâ€™Ã©cole avant de se former Ã lâ€™art dramatique. Sa vocation lâ€™avait poussÃ©e Ã quitter son emploi dans le secteur de la santÃ© pour rejoindre la troupe du ThÃ©Ã¢tre du Kef. Elle avait Ã©galement enseignÃ© lâ€™Ã©ducation thÃ©Ã¢trale.

Au fil des dÃ©cennies, la comÃ©dienne a jouÃ© dans plusieurs sÃ©ries populaires, parmi lesquelles Â« Dhafayer Â», Â« Gamret Sidi Mahrous Â» et Â« Ikhwa wa Zaman Â». Câ€™est pourtant son rÃ´le de Jannet, la voyante de la sitcom Â« Choufli Hal Â» diffusÃ©e de 2005 Ã 2009, qui lui a valu la plus grande notoriÃ©tÃ© et une place durable dans la mÃ©moire des tÃ©lÃ©spectateurs. Elle est ensuite apparue dans Â« Lemnara Â» en 2017 et Â« Awled Moufida Â» en 2020, sans oublier ses participations Ã des productions radiophoniques.

Nos condolÃ©ances Ã sa famille et Ã ses proches.