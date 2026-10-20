Tunisie : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau de blanchiment dâ€™or Ã El Gorjani et 70 kg dâ€™or saisis

Les enquÃªteurs de la sous-direction des affaires Ã©conomiques et financiÃ¨res de la police judiciaire dâ€™El Gorjani ont mis fin aux activitÃ©s dâ€™une organisation spÃ©cialisÃ©e dans le nÃ©goce dâ€™or destinÃ© Ã la fonte a indiquÃ© MosaÃ¯que Fm.

Dâ€™aprÃ¨s les premiers Ã©lÃ©ments de lâ€™enquÃªte, ce groupe rÃ©unissait des commerÃ§ants et des gÃ©rants dâ€™ateliers de bijouterie.

Pour Ã©viter de payer lâ€™impÃ´t et faire disparaÃ®tre la trace dâ€™un or dont personne ne connaissait la provenance, ses membres se seraient appuyÃ©s sur des sociÃ©tÃ©s fictives ainsi que sur les papiers de certains artisans. Sur une pÃ©riode de six ans, prÃ¨s de deux tonnes de mÃ©tal prÃ©cieux auraient ainsi Ã©tÃ© Ã©coulÃ©es de maniÃ¨re frauduleuse, les bÃ©nÃ©fices servant Ã financer des opÃ©rations immobiliÃ¨res et Ã sâ€™offrir des biens de luxe.

Un important butin saisi et une enquÃªte toujours en cours

Lâ€™intervention des forces de lâ€™ordre a abouti Ã lâ€™interpellation de treize individus. Les policiers ont par ailleurs mis la main sur plus de 70 kilos dâ€™or, 4,5 kilos dâ€™argent, plus de 120 000 dinars en liquide et neuf vÃ©hicules haut de gamme. Lâ€™ensemble de ces biens est Ã©valuÃ© Ã environ 25 millions de dinars.

Les investigations se poursuivent afin dâ€™Ã©tablir le rÃ´le exact de chacun et de dÃ©terminer toutes les responsabilitÃ©s dans ce dossier.