Aménagement du territoire : ce qui se prépare pour 2027

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a approuvé 78 plans d’aménagement urbain cette année, et 73 autres seront examinés en 2027. C’est ce qu’a annoncé le ministre, Salah Zouari, ce vendredi à l’aube, devant les députés de l’ARP et les membres du Conseil national des régions et des districts, lors de la séance plénière commune consacrée à la mission de son département dans le budget 2027.

Le ministre a aussi indiqué que le projet de code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme entrait dans sa dernière phase d’élaboration. Il souhaite le soumettre au Parlement dès l’année prochaine, pour examen et adoption.

Ce nouveau texte doit réviser le cadre législatif de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Il s’inscrit dans une démarche de modernisation des outils juridiques qui encadrent l’organisation de l’espace urbain et l’élaboration des plans d’aménagement.