IVD : de nouvelles peines de prison pour Sihem Ben Sedrine et deux autres prévenus

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, près le Tribunal de première instance de Tunis, a rendu sa décision dans un nouveau dossier lié à l’Instance vérité et dignité (IVD). Son ancienne présidente, Sihem Ben Sedrine, est condamnée à cinq ans de prison. Khaled Krichi, ancien membre de l’instance, écope de quatre ans, et l’ancien ministre des Domaines de l’État, Mabrouk Korchid, de six ans de prison ferme.

L’affaire porte sur des dépassements et des irrégularités qui auraient marqué les travaux de l’IVD, lors de la conclusion d’un accord de réconciliation par arbitrage avec un homme d’affaires.

Pour mémoire, la même chambre avait récemment condamné Sihem Ben Sedrine à 25 ans de prison, dans des affaires liées à des dépassements et irrégularités dans les travaux de l’IVD, ainsi que dans le dossier de la Banque franco-tunisienne (BFT). Elle a fait appel de ce jugement, tout comme Khaled Krichi, qui avait été condamné à dix ans de prison.

Source : Mosaïque Fm