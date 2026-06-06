Amical : Formation rentrante de la Tunisie face Ã la Belgique

Voici la composition rentrante de la sÃ©lection tunisienne qui affrontera cet aprÃ¨s midi en amical la Belgique :

Mouhib Chamekh, Mohamed Amine Ben Hamida, Montassar Talbi, Omar Rekik, Adem Arous, Ellyes Skhiri, Mohamed Haj Mahmoud, Ismael Gharbi, Elias Achouri, Khalil Ayari, Hazem Mastouri.