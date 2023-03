Ammar appelle l’Union européenne « à adopter un discours responsable et constructif » envers la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a affirmé que « la Tunisie compte sur la mobilisation de ses propres ressources et sur le soutien économique et financier de ses partenaires, y compris l’UE, pour la réussite de son processus de réformes politiques, économiques et sociales ».

Recevant hier, le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, Ammar a invité la partie européenne « à faire montre de davantage de compréhension du caractère particulier de la phase que traverse notre pays et à adopter un discours responsable et constructif qui reflète la réalité de la situation et valorise les acquis réalisés dans le cadre de la mise en place d’une démocratie réelle et d’un modèle de développement plus juste et inclusif à même de répondre aux attentes des Tunisiens », rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Paolo Gentiloni s’est félicité, pour sa part, de la qualité du partenariat existant entre les deux parties et a exprimé la disposition de la partie européenne à continuer son appui à notre pays, aussi bien sur le plan bilatéral que dans le cadre de ses relations avec le FMI.

Ammar et Gentiloni ont, par ailleurs, échangé sur les différents aspects de la coopération entre la Tunisie et l’UE et les moyens de les développer davantage notamment dans les domaines de l’investissement, l’éducation, l’enseignement supérieur et de l’énergie.

Les deux parties ont, en outre, abordé la question de la migration dans ses différentes dimensions et la nécessité d’adopter une approche globale qui prend en considération les dimensions économiques et sociales de ce phénomène.

Le Commissaire européen aux affaires économiques avait déclaré au terme de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement que la question migratoire ne pourrait reposer sur les épaules de la Tunisie ou d’un seul pays, et qu’elle requiert une action commune.