Après Al Ahly, le Zamalek met un pied en finale de la C1

Sans trop forcer et avec une application exemplaire, le Zamalek est sorti gagnant du stade Mohammed V de Caablanca (0/1). Les camarades de Sassi l’ont emporté grâce à une tête gagnante de l’étincelant Achraf Bencharki, avec la complicité du défenseur et du gardien Rajaouis.

Au delà de la victoire, le Zamalek n’a pas laissé entrevoir des moments de doute ou de flottement. La différence de maitrise et de rigueur entre les deux équipes était remarquable. Les deux prétendants se retrouveront au Caire la semaine prochaine et tout porte à croire que la finale de cette édition sera historique et opposera pour la première fois de l’histoire, les deux clubs les plus titrés de la compétition : Al Ahly et le Zamalek.

GnetNews