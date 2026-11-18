Emploi : 35 postes à pourvoir au ministère par concours externe

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle recrute. Il organisera, à partir du 29 janvier 2027 et les jours suivants, des concours externes sur épreuves pour pourvoir 35 postes dans plusieurs corps et spécialités. C’est ce que prévoit un arrêté du ministre daté du 16 novembre 2026 et publié mardi au Journal officiel (JORT n°111).

Les candidats pourront s’inscrire en ligne du 30 novembre au 30 décembre 2026.

Quatre concours, 35 postes

Les ingénieurs principaux sont les moins nombreux, avec 4 postes : deux en réseaux informatiques, un en électromécanique et un en génie électrique.

Les administrateurs forment le plus gros contingent, avec 15 postes : deux en droit et treize en sciences économiques.

Pour les techniciens principaux, 10 postes sont ouverts, tous en informatique.

Enfin, 6 postes de techniciens sont à pourvoir : quatre en informatique de gestion, un en bâtiment et un en informatique et sécurité informatique.

Ces concours concernent au total quatre catégories professionnelles relevant des corps communs des administrations publiques.