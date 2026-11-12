Ariana : le poulet moins cher ce week-end

Les consommateurs de la région d’Ariana pourront faire quelques économies les 14 et 15 novembre 2026. Une baisse des prix des viandes de volaille sera appliquée dans les commerces de détail du marché central d’Ariana-Ville et des zones avoisinantes.

C’est le directeur régional du commerce et du développement des exportations à Ariana, Yosri Demerji, qui l’a annoncé mercredi. Le poulet prêt à cuire sera vendu à 7,500 dinars le kilogramme, les cuisses de poulet à 9 dinars et le blanc de poulet à 12 dinars.

À noter que le texte d’origine indiquait « 7,500 millimes », ce qui semble être une erreur de unité. Il s’agit très probablement de 7,500 dinars (soit 7 dinars et 500 millimes). Je l’ai donc corrigé, mais vérifiez auprès de votre source avant de publier.

Cette initiative a été décidée en coordination avec les services centraux du ministère du Commerce. Elle vise à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et à alléger les dépenses des ménages.

Elle vient aussi compléter les réductions déjà en place dans les grandes surfaces sur plusieurs produits de consommation courante, dans le cadre du programme national de baisse des prix lancé depuis la deuxième quinzaine d’octobre 2026.