Hajj 2027 : les listes définitives des pèlerins se font attendre

12-11-2026

Les candidats au Hajj 2027 (1448 de l’Hégire) devront patienter encore un peu. Mercredi, le ministère des Affaires religieuses a annoncé le report, à une date ultérieure, de la publication des listes définitives des candidats retenus. Un communiqué précise que la nouvelle date sera publiée en temps voulu.

Le paiement des frais et l’ouverture des guichets uniques sont eux aussi repoussés. Le ministère n’indique toutefois aucun motif pour expliquer ces reports.

Le calendrier initial prévoyait la publication de la liste finale des pèlerins le mercredi 11 novembre, l’ouverture des bureaux de poste pour le règlement des frais le jeudi 12 novembre, puis celle du guichet unique le vendredi 13 novembre.

Pour rappel, les frais du Hajj pour cette saison, annoncés le 2 novembre, sont fixés à 21 300 dinars.

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