Météo en Tunisie : Temps nuageux pour ce jeudi

12-11-2026

La météo de ce jeudi sera caractérisée par un temps partiellement nuageux, avec une densification progressive de la couverture nuageuse sur les régions du nord, indique l’INM dans son dernier bulletin météorologique. Des faibles pluies sont attendues à l’extrême nord durant la nuit.

Les températures resteront globalement stables.

Le vent soufflera du secteur sud, assez fort à localement fort près des côtes, sur les hauteurs et dans les régions du sud, où des soulèvements de sable et de poussière sont prévus. Il sera modéré sur le reste du pays.

La mer sera agitée, devenant progressivement très agitée à houleuse sur les côtes nord.

Fil d'actualités

Tunisie – Portugal : un partenariat à renforcer

12-11-2026

Ariana : le poulet moins cher ce week-end

12-11-2026

Hajj 2027 : les listes définitives des pèlerins se font attendre

12-11-2026

Météo en Tunisie : Temps nuageux pour ce jeudi

12-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Tunisie – Portugal : un partenariat à renforcer

12-11-2026

Ariana : le poulet moins cher ce week-end

12-11-2026

Hajj 2027 : les listes définitives des pèlerins se font attendre

12-11-2026

Météo en Tunisie : Temps nuageux pour ce jeudi

12-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025