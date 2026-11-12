Météo en Tunisie : Temps nuageux pour ce jeudi

La météo de ce jeudi sera caractérisée par un temps partiellement nuageux, avec une densification progressive de la couverture nuageuse sur les régions du nord, indique l’INM dans son dernier bulletin météorologique. Des faibles pluies sont attendues à l’extrême nord durant la nuit.

Les températures resteront globalement stables.

Le vent soufflera du secteur sud, assez fort à localement fort près des côtes, sur les hauteurs et dans les régions du sud, où des soulèvements de sable et de poussière sont prévus. Il sera modéré sur le reste du pays.

La mer sera agitée, devenant progressivement très agitée à houleuse sur les côtes nord.