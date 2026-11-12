Tunisie – Portugal : un partenariat à renforcer

Les deux pays échangent déjà beaucoup, et ils comptent bien en faire davantage. En 2025, les échanges de marchandises entre la Tunisie et le Portugal ont atteint près de 1 096,1 millions de dinars, selon les données de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Sur ce total, 349,5 millions de dinars correspondent aux exportations tunisiennes vers le marché portugais. Elles portent surtout sur les équipements électriques et électroniques, les huiles et matières grasses, le textile et l’habillement, ainsi que les instruments optiques et médicaux. Dans l’autre sens, la Tunisie a importé pour 746,6 millions de dinars de produits portugais : principalement des matières plastiques, du papier et du carton, des machines et équipements industriels, des fibres et des équipements électriques.

C’est dans ce contexte qu’une délégation tunisienne a été reçue à Lisbonne par le président de la Confédération des entreprises portugaises, Armindo Monteiro. Elle était conduite par le président de la CONECT, Aslan Berjeb, et comprenait notamment la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Naha Gharbi. L’ambassadeur de Tunisie au Portugal, Nawfel Hedhili, était également présent.

Au menu des discussions : la coopération entre les deux organisations, le rapprochement des milieux d’affaires des deux pays et la recherche de nouvelles opportunités de partenariats commerciaux, industriels et d’investissement, précise la CONECT.

Plusieurs secteurs ont été jugés prometteurs : les technologies numériques, l’intelligence artificielle, les services médiatiques, les start-up et l’innovation, les industries électriques et électroniques, les composants industriels, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables.

Cette rencontre a eu lieu en marge du Web Summit Lisbonne 2026, qui se tient du 9 au 12 novembre. La CONECT y organise le pavillon tunisien et accompagne une délégation de start-up et d’entreprises tunisiennes du numérique. Cette édition réunit 70 003 participants venus de 164 pays, avec 3 052 exposants, 960 intervenants et 1 943 investisseurs.