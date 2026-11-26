Armes chimiques : un siège pour la Tunisie à La Haye

La Tunisie a été élue membre du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour le mandat 2027-2029. L’élection s’est déroulée lors de la 31e session de la Conférence des États parties, tenue à La Haye du 23 au 27 novembre 2026. Le pays a obtenu l’un des sièges réservés au groupe africain, d’après un communiqué publié mercredi sur la page Facebook de l’ambassade de Tunisie aux Pays-Bas.

L’ambassade rappelle que la Conférence renouvelle chaque année une partie des 41 membres du Conseil, pour des mandats de deux ans. Pour elle, ce scrutin, organisé mardi 24 novembre, témoigne de la confiance et du respect dont jouit la Tunisie sur la scène internationale, ainsi que de sa contribution active aux travaux de l’organisation. Pour l’Afrique, la Tunisie, le Maroc, l’Angola, le Cameroun et la Tanzanie ont été élus, tandis que le Soudan a perdu son siège. La Jordanie a également remporté un siège pour la même période.

Devant la Conférence, l’ambassadeur de Tunisie à La Haye, représentant permanent auprès de l’OIAC, a réaffirmé l’engagement constant de son pays envers les objectifs et principes de la Convention et son universalité, ainsi que son attachement au multilatéralisme.

Présidée par le représentant permanent du Canada auprès de l’OIAC, la session a réuni plus de 600 délégués des 193 États membres, d’organisations internationales et de la société civile. Ils ont examiné l’état de conformité à la Convention et les moyens de répondre aux menaces renouvelées liées à l’usage de produits chimiques toxiques dans les conflits ou par des acteurs non étatiques.

Avec TAP