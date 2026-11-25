CL-AFR : 29 000 supporters pour EST-Wiliete SC

les autoritÃ©s ont autorisÃ© l’accÃ¨s Ã 29 000 spectateurs au stade Hamadi Agrebi de RadÃ¨s pour le match opposant lâ€™EspÃ©rance sportive de Tunis (EST) au club angolais Wiliete SC, comptant pour la premiÃ¨re journÃ©e de la phase de poules de la Ligue des champions.

Dans le dÃ©tail, 2 000 billets seront mis en vente pour le public, tandis que 2 000 autres invitations seront rÃ©servÃ©es Ã la ConfÃ©dÃ©ration africaine de football (CAF). Par ailleurs, la direction du club de Bab Souika a officiellement sollicitÃ© une hausse du quota de billets ainsi que l’ouverture du virage nord.

L’EST a Ã©galement prÃ©cisÃ© que la vente des billets de catÃ©gorie Â« Pelouse Â» dÃ©butera ce jeudi dÃ¨s 11h00 sur la plateforme Teskerti, au tarif unique de 35 dinars.

Pour rappel, le coup d’envoi de cette rencontre est fixÃ© Ã ce samedi 28 novembre Ã 17h00.