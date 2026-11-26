Météo en Tunisie : Temps orageux et baisse des températures ce jeudi

Ce jeudi 26 novembre sera caractérisé par une tendance orageuse sur l’ensemble du territoire tunisien, avec une dégradation progressive des conditions météorologiques et des précipitations.

Des pluies éparses et temporairement orageuses toucheront d’abord les régions du Centre avant de gagner en intensité au cours de l’après-midi. Les cumuls pourraient atteindre localement entre 30 et 50 mm, notamment au Cap Bon, dans le Sahel ainsi que dans les gouvernorats de Kairouan et de Sfax. Des chutes de grêle sont également possibles dans certaines zones sous les orages les plus actifs.

Les températures connaîtront une baisse progressive dans la majorité des régions. Dans le Grand Tunis, elles varieront entre 14 °C le matin et 23 °C dans l’après-midi, sous un ciel très nuageux.

Le vent soufflera de manière modérée à relativement forte, avec des rafales pouvant se renforcer sous les orages et près des côtes.

La mer sera agitée à très agitée sur l’ensemble du littoral, ce qui appelle à la prudence pour les activités maritimes.