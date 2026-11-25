Ligue 1 : L’Espérance de Tunis va rencontrer la FTF pour contester le calendrier

Une délégation de l’Espérance Sportive de Tunis doit prochainement s’entretenir avec des responsables de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Selon ces mêmes sources, cette réunion portera principalement sur les réserves émises par le club de Bab Souika concernant la programmation du championnat de Ligue 1.

Pour rappel, l’EST avait récemment vivement critiqué le calendrier établi par la Commission fédérale des compétitions. Le club sang et or dénonce notamment le fait que plusieurs de ses rencontres à domicile aient été fixées en milieu de semaine plutôt que le week-end.

La direction espérantiste juge que ces choix de programmation nuisent à l’équité sportive et rompent l’égalité des chances entre les équipes engagées en championnat.