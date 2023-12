Avancée significative du projet autoroutier Tunis-Jelma : Visite de la ministre de l’Équipement

Dans le cadre du suivi rigoureux des chantiers en cours, la ministre de l’Équipement et du Logement, Sarra Zaafrani Zanzri, a effectué ce lundi 11 décembre 2023 une visite sur le terrain pour évaluer l’état d’avancement du projet de l’autoroute Tunis-Jelma. La ministre a passé en revue chaque tronçon du projet.

D’après un communiqué du ministère, la construction des différentes sections progresse à des rythmes variables, marquant l’achèvement des travaux de terrassement pour toutes les sections. La prochaine étape consistera à entamer la construction des ponts et des infrastructures hydrauliques, après la résolution des problèmes fonciers et la levée des obstacles liés à la fourniture des matériaux nécessaires.

La ministre a recommandé aux entreprises présentes lors de cette visite de prendre toutes les mesures nécessaires, de mobiliser les ressources matérielles et humaines nécessaires, et de renforcer les chantiers avec l’équipement approprié pour accélérer le rythme des travaux. Elle a insisté sur le respect des échéances convenues, en mettant l’accent sur la qualité et les spécifications techniques tout au long du projet.

La ministre a également souligné la nécessité d’une coordination constante entre les services du ministère, tant au niveau central que régional, les entreprises responsables de la réalisation et les bureaux d’études pour garantir la finalisation rapide des travaux et résoudre les éventuels problèmes qui pourraient survenir, afin d’éviter tout retard supplémentaire sur ce projet.

Il est à noter que l’autoroute Tunis-Jelma s’étend sur une longueur totale de 186 km, avec un coût total estimé à 1709 millions de dinars. « Les dernières technologies seront utilisées dans la construction de l’autoroute, tout en respectant les caractéristiques architecturales propres à chaque région, notamment pour les ponts », lit-on dans le même communiqué.

La ministre était accompagnée lors de cette visite par le gouverneur de Sidi Bouzid, le premier délégué chargé de l’administration du gouvernorat de Kairouan, le gouverneur de Zaghouan, le directeur général des ponts et routes, le directeur général de la coordination entre les administrations régionales, le directeur général de l’unité de réalisation de l’autoroute Tunis-Jelma, ainsi que les directeurs régionaux de l’Équipement et du Logement des gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan.

Gnetnews