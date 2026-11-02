Bab Souika : un café sert de couverture à un trafic de drogue visant les élèves

02-11-2026

La brigade de la police judiciaire de Bab Souika a démantelé un réseau de trafic de stupéfiants qui opérait aux abords d’établissements scolaires, en ciblant notamment les élèves. Tout partait d’un café du quartier.

Le suspect cachait les comprimés dans des sachets de sucre vides, à l’intérieur du café, pour passer inaperçu et faciliter leur distribution aux jeunes. Après avoir suivi les procédures légales et obtenu l’accord du ministère public, les forces de l’ordre ont fait une descente dans l’établissement et saisi une importante quantité de comprimés dissimulés dans ces emballages.

Le ministère public a ordonné son placement en garde à vue. L’enquête a révélé qu’il faisait déjà l’objet d’un avis de recherche pour son implication présumée dans d’autres affaires de trafic de drogue. Il doit être présenté ultérieurement devant la justice.

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