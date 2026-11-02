Carburants : trois jours de grève annoncés fin novembre dans le transport

02-11-2026

Le département du secteur privé de l’UGTT a déposé un préavis de grève générale dans les entreprises de transport des carburants, sur tout le territoire tunisien. Les agents du secteur cesseront le travail les 23, 24 et 25 novembre 2026.

Le syndicat explique que l’accord signé le 2 mai 2019 n’est toujours pas appliqué, ce qui alimente la tension depuis des années. Il dénonce aussi des atteintes aux droits professionnels et sociaux des salariés.

L’UGTT a lancé des appels pressants aux autorités de tutelle pour qu’elles interviennent et débloquent la situation avant la date de la grève.

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