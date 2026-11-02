Circulation déviée à l’entrée sud de Tunis jusqu’à mardi

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat indique que la circulation reste partiellement déviée à l’entrée sud de Tunis, sur la route régionale n°22, jusqu’à mardi. Cette mesure doit permettre de terminer la démolition du pont de La Goulette (La Cagna).

Les automobilistes venant du centre-ville et se rendant vers la banlieue sud ou Hammamet sont invités à prendre la route de Saint-Gobain vers Mégrine, puis le pont Mégrine-Riadh et la route nationale n°1, jusqu’à l’échangeur de Bir El Kassaa. Pour rejoindre le centre-ville, il faut emprunter l’itinéraire inverse.

Selon leur destination, d’autres itinéraires sont possibles aux abords du stade de Radès, ainsi que par les échangeurs de la Nouvelle Médina et de Choucha Radès.

Source : Ministère de l’équipement