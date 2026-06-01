Baccalauréat 2026 : la Tunisie se dit prête, la lutte contre la fraude en première ligne

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a assuré lundi que son département et l’ensemble des structures concernées sont entièrement prêts, sur les plans organisationnel et logistique, pour le lancement des épreuves du baccalauréat.

Lors d’une conférence de presse tenue ce 1er juin 2026 consacrée aux examens nationaux, le ministre a qualifié le baccalauréat d’ « étape cruciale », affirmant que le ministère est en mesure d’accueillir tous les candidats et l’ensemble de la communauté éducative dans un climat serein et propice.

Noureddine Nouri a exprimé sa confiance quant au bon déroulement de la session, estimant que la réussite de celle-ci repose sur la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes et des différents appareils de l’État. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de préserver l’intégrité des diplômes nationaux.

Sur le volet de la fraude, le ministre a réaffirmé la détermination du ministère à lutter sans concession contre toute tentative de tricherie, indiquant que plusieurs réseaux de fraude ont été démantelés et neutralisés en profondeur dans la période précédant les examens.