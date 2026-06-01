Tabarka ouvre sa saison touristique avec un premier vol en provenance de Pologne

L’aéroport international de Tabarka-Aïn Draham a accueilli ce lundi matin son premier vol touristique de la saison, en provenance de Pologne, avec 190 passagers à bord. Le vol a été affrété par une société étrangère pour le compte d’un tour-opérateur international.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le commissaire régional au tourisme Issa Marouani a souligné qu’il s’agit d’une première du genre pour la destination, coïncidant avec le coup d’envoi officiel de la saison estivale. Il y voit un signal fort de l’attractivité croissante de Tabarka auprès des voyageurs étrangers, qualifiant la région de destination émergente à fort potentiel naturel, environnemental et patrimonial.

Une programmation internationale jusqu’en octobre

Les vols touristiques vers Tabarka-Aïn Draham sont programmés jusqu’à la première semaine d’octobre, à raison de deux rotations hebdomadaires — l’une depuis la Pologne, l’autre depuis la République tchèque. Les touristes arrivés à bord du premier vol séjourneront dans plusieurs établissements hôteliers de la région, contribuant ainsi à dynamiser l’économie touristique locale.

Un aéroport stratégique en quête de pleine valorisation

Considéré comme l’un des principaux leviers de développement du gouvernorat de Jendouba, l’aéroport international de Tabarka-Aïn Draham dispose, selon Issa Marouani, de toutes les infrastructures nécessaires pour s’imposer comme une plateforme internationale à part entière. Le commissaire régional a néanmoins appelé à lui accorder une attention particulière afin d’optimiser son exploitation touristique et commerciale — une question déjà inscrite à l’ordre du jour du conseil régional du tourisme.