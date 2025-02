Baisse des prix de la viande de volaille pour le mois de Ramadan

Le président de la Chambre nationale des abattoirs et des transformateurs de viandes blanches a annoncé une baisse significative des prix de la viande de volaille pour le mois de Ramadan 2025. Cette réduction des prix est rendue possible grâce à une production abondante, atteignant plus de 13 000 tonnes, favorisée par l’importation d’œufs d’incubation durant l’été dernier et l’approvisionnement en viande de volaille congelée destinée aux hôtels touristiques.

Le responsable a précisé que cette baisse tient également compte des coûts de production pour les agriculteurs et les abattoirs. Actuellement, le prix de la viande de volaille au niveau des abattoirs est d’environ 7 dinars le kilogramme, tandis que pour le consommateur final, le prix atteint environ 8 500 millimes.

Le président a également indiqué que la réduction des prix de la viande de dinde dans les grandes surfaces est directement liée à l’abondance de la production et à la forte disponibilité des stocks. En effet, la viande de dinde est moins prisée des consommateurs, ce qui a entraîné une baisse de son prix. Cette surabondance garantit ainsi une disponibilité continue des produits tout au long du mois sacré.

Pour le mois de Ramadan, la production de viande de volaille est estimée à plus de 13 000 tonnes, avec un volume de 162 millions d’œufs produits, dont plus de 25 millions seront stockés pour assurer une bonne disponibilité.

Gnetnews