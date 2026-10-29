Baisse des prix en Tunisie : fromages et huiles végétales moins chers dès ce week-end

Après les poissons, la volaille et les fruits importés, de nouveaux produits alimentaires verront leurs prix baisser en Tunisie. Ramzi Trabelsi, directeur de l’Observatoire national d’approvisionnement et des prix (ONAP), a annoncé des remises sur les fromages et plusieurs huiles végétales dès ce week-end.

Des remises dans les grandes surfaces, puis dans tout le circuit formel

Invité de l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque Fm, ce jeudi 29 octobre, Ramzi Trabelsi a indiqué que les fromages de 8 et 16 portions bénéficieront de remises de 800 à 1 800 millimes. Plusieurs huiles végétales en formats de 1,8 à 5 litres verront leurs prix baisser de 3 700 à 7 000 millimes. Les huiles de maïs et de tournesol ne sont pas concernées. Ces baisses seront appliquées dès ce week-end dans les grandes surfaces, avant d’être étendues aux autres points de vente du circuit formel.

Du riz importé supplémentaire

Pour répondre à la forte demande, des quantités supplémentaires de riz importé seront mises sur le marché dans les prochains jours, a ajouté le responsable.

Interrogé sur la remontée des prix des crevettes, Ramzi Trabelsi a rappelé que le ministère du Commerce ne les fixe pas et qu’ils obéissent à la loi de l’offre et de la demande. « Les prix ont drastiquement chuté en raison de l’abondance de l’offre, mais lorsque la demande a augmenté, les prix ont suivi. Ils restent toutefois inférieurs aux niveaux habituels », a-t-il précisé.