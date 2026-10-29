Météo en Tunisie : Nuages passagers et températures stables

La météo de ce jeudi 29 octobre sera marquée par un ciel passagèrement nuageux avec des nuages qui seront plus denses sur les régions côtières du nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies éparses et provisoirement orageuses sont attendues sur les régions ouest, et le soir, dans les régions Est du centre et du sud du pays.

Le vent sera de secteur nord-ouest au nord et au centre et de secteur est au sud, faible à modéré, se renforçant l’après-midi à l’extrême sud lors de l’apparition des cellules orageuses.

Les températures maximales oscilleront entre 20° et 25°, et seront aux alentours de 18° sur les hauteurs, atteignant 27° au sud-ouest.

La mer sera peu agitée.