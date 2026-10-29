Météo en Tunisie : Nuages passagers et températures stables

29-10-2026

La météo de ce jeudi 29 octobre sera marquée par un ciel passagèrement nuageux avec des nuages qui seront plus denses sur les régions côtières du nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies éparses et provisoirement orageuses sont attendues sur les régions ouest, et le soir, dans les régions Est du centre et du sud du pays.

Le vent sera de secteur nord-ouest au nord et au centre et de secteur est au sud, faible à modéré, se renforçant l’après-midi à l’extrême sud lors de l’apparition des cellules orageuses.

Les températures maximales oscilleront entre 20° et 25°, et seront aux alentours de 18° sur les hauteurs, atteignant 27° au sud-ouest.

La mer sera peu agitée.

Fil d'actualités

Gafsa : Un réseau de trafic de drogue démantelé

29-10-2026

Prix de la RAM : la pénurie de mémoire durera jusqu’en 2030

29-10-2026

Météo en Tunisie : Nuages passagers et températures stables

29-10-2026

Jendouba : une camionnette glisse sur la route de Bulla Regia, douze

28-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Gafsa : Un réseau de trafic de drogue démantelé

29-10-2026

Prix de la RAM : la pénurie de mémoire durera jusqu’en 2030

29-10-2026

Météo en Tunisie : Nuages passagers et températures stables

29-10-2026

Jendouba : une camionnette glisse sur la route de Bulla Regia, douze blessés do

28-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025