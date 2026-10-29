Prix de la RAM : la pénurie de mémoire durera jusqu’en 2030

Les prix de la RAM et des SSD ne sont pas près de baisser. À l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le fabricant sud-coréen SK Hynix a averti que la demande de mémoire resterait supérieure à l’offre au moins jusqu’en 2030, sous l’effet de la ruée des data centers vers l’intelligence artificielle. Les consommateurs devraient en subir les conséquences.

SK Hynix, fournisseur de mémoire d’Apple, de Nvidia et de nombreux autres acteurs, explique cette tension par l’appétit des data centers pour la HBM (High Bandwidth Memory), une mémoire empilée à très haut débit qui équipe les accélérateurs d’IA. Les usines capables de la produire demandent des années de construction, et les États comme les grandes entreprises traditionnelles rejoignent désormais les géants du cloud parmi les clients en attente. La pression se répercute sur le reste du marché : la DRAM des ordinateurs comme la NAND des SSD. Le groupe, qui domine le marché de la HBM, compte en outre faire de la HBM4, la génération suivante, son produit principal dès le prochain trimestre.

Des résultats record

Au dernier trimestre, SK Hynix a réalisé environ 78 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 328 % sur un an. Son bénéfice d’exploitation, d’environ 63 milliards de dollars, a bondi de 632 %, soit une marge proche de 80 %, un niveau habituellement observé chez les éditeurs de logiciels plutôt que chez les industriels. Quatorze très gros clients, dont Apple, ont déjà réservé plus de la moitié de la production prévue pour 2027 et 2028. La DRAM et la HBM sont pratiquement vendues jusqu’en 2029, et certains clients demandent déjà à prolonger leurs engagements. Même ces contrats prioritaires comportent des clauses d’ajustement tarifaire : Apple devra donc payer sa mémoire plus cher.

Des conséquences pour les consommateurs

Le directeur financier, Kim Woo-hyun, s’attend à une baisse des livraisons de PC et de smartphones en raison du coût de la mémoire. Les constructeurs devront choisir entre augmenter leurs prix et réduire les configurations à tarif égal. Apple avait d’ailleurs confirmé dès juin que ses produits allaient renchérir. Dans le même temps, SK Hynix reversera 22 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires et rachètera 15 milliards de dollars de ses propres actions, après un premier programme de 30 milliards bouclé en août.

Source : The Register