Gafsa : Un réseau de trafic de drogue démantelé

Les agents de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Gafsa ont démantelé un réseau présumé de trafic de drogue opérant entre Hassi El Ferid, dans le gouvernorat de Kasserine, et celui de Gafsa.

Menée dans le cadre des efforts déployés par la sous-direction de la police judiciaire d’El Gorjani pour lutter contre le trafic de stupéfiants, cette opération a pour objectif de lutter contre le trafic de stupéfiants, identifier les personnes impliquées et démanteler les réseaux criminels actifs dans ce domaine.

L’opération a abouti à l’arrestation de quatre individus soupçonnés d’être impliqués dans les activités de ce réseau.

Au cours de cette intervention, les forces de sécurité ont saisi des quantités de cannabis et de cocaïne brute, une somme d’argent, deux voitures ainsi qu’une moto.

Source : TAP