Balance commerciale : ce que révèle le bilan d’octobre 2026

Sur les dix premiers mois de 2026, les exportations tunisiennes ont grimpé de 7,8 %, mais les importations ont crû plus vite encore (+13 %). Résultat : le déficit commercial s’alourdit. Ce sont les chiffres publiés jeudi par l’Institut national de la statistique (INS).

Les grandes lignes

Les exportations ont atteint 56 299,6 millions de dinars (MD), contre 52 214 MD un an plus tôt. Les importations se sont établies à 79 846,8 MD, contre 70 670,5 MD. Le déficit commercial grimpe ainsi à 23 547,2 MD, contre 18 456,5 MD sur la même période de 2025. Le taux de couverture recule à 70,5 %, contre 73,9 %.

Plusieurs secteurs se distinguent par une hausse : L’énergie progresse de 28 %, grâce aux ventes de produits raffinés (1 476,1 MD contre 790,5 MD). Les industries agroalimentaires gagnent 19,6 %, portées par l’huile d’olive, dont les ventes passent de 3 062,1 MD à 4 197,8 MD. Les industries mécaniques et électriques avancent de 9,1 %.

À l’inverse, deux secteurs reculent : les mines, phosphates et dérivés (-14,4 %) ainsi que le textile, l’habillement et les cuirs (-4,2 %).

L’Union européenne reste le premier client, avec 70,2 % du total, soit 39 529,4 MD contre 36 787,9 MD en 2025. Les ventes augmentent vers la France (+5,1 %), l’Allemagne (+4,5 %) et l’Italie (+4,2 %), mais baissent vers la Grèce (-9,9 %) et l’Irlande (-9,3 %).

Du côté des pays arabes, les envois bondissent vers l’Égypte (+71,9 %) et l’Arabie saoudite (+68,3 %). Ils reculent vers le Maroc (-23 %) et l’Algérie (-10,7 %), et restent quasi stables avec la Libye (-0,1 %).

Des importations en hausse partout

Tous les groupes de produits enregistrent une augmentation : l’énergie (+30,4 %), l’alimentation (+18,8 %), les matières premières et demi-produits (+9,6 %), les biens de consommation (+9,4 %) et les biens d’équipement (+6,2 %).

L’Union européenne fournit 44,7 % des importations, pour 35 730,7 MD contre 30 607,4 MD l’an dernier. Les achats augmentent auprès de la France (+17,7 %) et de l’Italie (+15,1 %), et diminuent auprès de la Finlande (-26,2 %) et du Portugal (-4,9 %). Hors Union européenne, ils progressent avec la Turquie (+8,7 %), la Chine (+8,2 %) et l’Inde (+5,6 %), mais chutent avec la Russie (-55,2 %) et le Royaume-Uni (-21,7 %).

D’où vient le déficit

Le déficit de 23 547,2 MD s’explique surtout par l’énergie (-12 026,1 MD), les matières premières et demi-produits (-5 475,1 MD), les biens d’équipement (-3 695,9 MD) et les biens de consommation (-3 072,9 MD). Seule l’alimentation dégage un excédent, de 722,7 MD.

Hors énergie, le déficit se limite à 11 521,2 MD. Le déficit énergétique, lui, s’alourdit : 12 026,1 MD, contre 9 181,5 MD un an plus tôt.