Ons Jabeur prépare son retour sur les courts en 2027

L’ancienne n°2 mondiale n’a pas dit son dernier mot. Ons Jabeur affiche son ambition de retrouver le circuit WTA en 2027, après une pause liée à sa grossesse.

La Tunisienne avait quitté les compétitions l’an dernier, juste après son élimination au premier tour de Wimbledon. Blessures et fatigue avaient alors pesé, et son absence s’était ensuite prolongée.

« J’espère revenir à la compétition, et j’aimerais que ce soit l’année prochaine. Je ne connais pas encore la date exacte, mais ce sera très bientôt », a confié la triple finaliste en Grand Chelem, dans des propos rapportés mercredi par le quotidien The National.

Elle a aussi évoqué les changements vécus par son corps depuis la maternité : « Je continue de les découvrir, mais je reviendrai, c’est certain. » Son souhait est de rester sur le circuit professionnel plusieurs années encore avant de prendre sa retraite.

À 32 ans, Ons Jabeur compte cinq titres WTA. Elle est entrée dans l’histoire en 2022 en devenant la première joueuse arabe à atteindre une finale de Grand Chelem. Elle avait terminé vice-championne à Wimbledon, battue par la Kazakhe Elena Rybakina.

Source : TAP