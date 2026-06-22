Banques et assurances : la grève sectorielle des 23, 24 et 25 juin confirmée
22-06-2026
L’UGTT pointe l’échec des tentatives de reprise des négociations avec les instances patronales du secteur
Une grève maintenue malgré les tentatives de dialogue
La Fédération générale des banques, des établissements financiers et des compagnies d’assurance, relevant de l’Union générale tunisienne du travail, a confirmé la tenue de la grève sectorielle programmée pour les 23, 24 et 25 juin 2026.
L’échec des négociations à l’origine de la décision
La fédération a précisé que cette décision intervient après l’échec des tentatives visant à relancer les négociations avec le Conseil bancaire et financier ainsi qu’avec la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance.