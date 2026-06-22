Banques et assurances : la grève sectorielle des 23, 24 et 25 juin confirmée

L’UGTT pointe l’échec des tentatives de reprise des négociations avec les instances patronales du secteur

Une grève maintenue malgré les tentatives de dialogue

La Fédération générale des banques, des établissements financiers et des compagnies d’assurance, relevant de l’Union générale tunisienne du travail, a confirmé la tenue de la grève sectorielle programmée pour les 23, 24 et 25 juin 2026.

L’échec des négociations à l’origine de la décision

La fédération a précisé que cette décision intervient après l’échec des tentatives visant à relancer les négociations avec le Conseil bancaire et financier ainsi qu’avec la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance.