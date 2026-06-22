Le ministère de l’Agriculture appelle à la vigilance contre l’introduction de végétaux à risque

22-06-2026

Un appel adressé à la communauté tunisienne à l’étranger et aux voyageurs, dans un contexte de propagation d’organismes nuisibles transfrontaliers

Un appel à la responsabilité des Tunisiens résidant à l’étranger

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche a appelé, ce lundi, les membres de la communauté tunisienne résidant à l’étranger à faire preuve de vigilance et de responsabilité. Le département les invite à s’abstenir d’introduire des plantes et des produits d’origine végétale susceptibles de contenir des insectes ou des agents pathogènes pouvant entraîner d’importantes pertes pour le secteur agricole national.

Une consigne étendue à tous les voyageurs

Le ministère a, de la même manière, exhorté l’ensemble des visiteurs arrivant en Tunisie, quel que soit le poste frontalier emprunté, à ne pas introduire de végétaux ni de produits végétaux sur le territoire national.

Un contexte marqué par la propagation d’organismes nuisibles

Cet appel intervient dans un contexte caractérisé par la propagation croissante, aux niveaux régional et international, de maladies et d’organismes nuisibles invasifs et transfrontaliers. Il vise, souligne le ministère, à préserver la sécurité alimentaire nationale et à protéger les systèmes agricoles du pays.

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