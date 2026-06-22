BaccalaurÃ©at 2026 : un taux de rÃ©ussite en recul, selon l’ATUPE

Ridha Zahrouni appelle Ã une rÃ©forme du systÃ¨me Ã©ducatif dÃ¨s les premiÃ¨res annÃ©es de scolaritÃ©

Une baisse gÃ©nÃ©ralisÃ©e du taux de rÃ©ussite

Le prÃ©sident de l’Association tunisienne des parents et des Ã©lÃ¨ves (ATUPE), Ridha Zahrouni, a estimÃ©, ce lundi, que les rÃ©sultats de la session principale du baccalaurÃ©at 2026 sont en recul par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Selon lui, cette baisse touche la quasi-totalitÃ© des dÃ©lÃ©gations rÃ©gionales de l’Ã©ducation.

Dans une dÃ©claration Ã l’agence TAP, il a prÃ©cisÃ© que le taux de rÃ©ussite national s’est Ã©tabli cette annÃ©e Ã 35,67 %, contre 37,08 % lors de la session prÃ©cÃ©dente.

L’Ã©chec scolaire, un phÃ©nomÃ¨ne national Ã degrÃ©s variables

Ridha Zahrouni a soulignÃ© que l’ensemble des gouvernorats du pays sont confrontÃ©s, Ã des niveaux diffÃ©rents, Ã des difficultÃ©s liÃ©es Ã l’Ã©chec scolaire. Selon lui, les rÃ©gions enregistrant les meilleurs taux de rÃ©ussite sont celles oÃ¹ les effets de ces difficultÃ©s, notamment l’abandon scolaire prÃ©coce, sont les moins marquÃ©s.

Un appel Ã rÃ©former le systÃ¨me dÃ¨s les premiÃ¨res annÃ©es

Le responsable a plaidÃ© pour la mise en place d’une stratÃ©gie de rÃ©forme du systÃ¨me Ã©ducatif dÃ¨s les premiÃ¨res Ã©tapes de la scolaritÃ©, Ã travers le renforcement des acquis fondamentaux des Ã©lÃ¨ves en lecture, en Ã©criture et en calcul. Il a jugÃ© indispensable de consolider ces compÃ©tences de base afin de garantir le maintien des Ã©lÃ¨ves dans le systÃ¨me Ã©ducatif, d’amÃ©liorer leurs rÃ©sultats aux examens nationaux et d’accroÃ®tre les taux de rÃ©ussite globaux.

Selon lui, une telle rÃ©forme aurait Ã©galement des effets positifs sur d’autres phÃ©nomÃ¨nes prÃ©occupants observÃ©s Ã l’Ã©cole, notamment la recrudescence de la violence et des comportements Ã risque, en rendant l’Ã©tablissement scolaire plus attractif et en limitant le dÃ©crochage.

PrÃ¨s de 100 000 abandons scolaires prÃ©coces par an

Ridha Zahrouni a rappelÃ© que le nombre d’abandons scolaires prÃ©coces est estimÃ© Ã prÃ¨s de 100 000 cas par an, un phÃ©nomÃ¨ne qui touche diffÃ©remment les garÃ§ons et les filles et qui favorise, selon lui, la propagation des comportements Ã risque au sein de l’Ã©cole publique.

Plus de 4 % des enfants hors du systÃ¨me Ã©ducatif

Les rÃ©sultats du Recensement gÃ©nÃ©ral de la population et de l’habitat 2024, publiÃ©s par l’Institut national de la statistique, montrent que 4,5 % des enfants Ã¢gÃ©s de 6 Ã 16 ans sont hors du systÃ¨me Ã©ducatif. Parmi eux, 3,5 % ont abandonnÃ© leurs Ã©tudes et 1 % n’ont jamais Ã©tÃ© scolarisÃ©s. Le taux d’abandon atteint 8,1 % chez les 12-16 ans, contre seulement 1,6 % chez les 6-11 ans.