Barrages : Les arbitres des matchs pour l’accession en Ligue 1
24-05-2026
Les demi-finales des barrages d’accession en championnat de Ligue 1 se tiendront, demain lundi, à partir de 16 heures.
Le Club sportif d’Hammam-Lif recevra l’Avenir Sportif de Kasserine, au stade municipal d’Hammam-Lif. Le match sera sifflé par Amir Loucif, alors que Mohamed Ali Karouia sera à la VAR.
Le Stade Gabésien affrontera, quant à lui, à Gabès, l’Union Sportive de Tataouine. La rencontre sera dirigée par Nidhal Beltaïef, tandis que Amir Ayadi sera à la VAR.