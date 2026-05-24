Barrages : Les arbitres des matchs pour l’accession en Ligue 1

24-05-2026

Les demi-finales des barrages d’accession en championnat de Ligue 1 se tiendront, demain lundi, à partir de 16 heures.

Le Club sportif d’Hammam-Lif recevra l’Avenir Sportif de Kasserine, au stade municipal d’Hammam-Lif. Le match sera sifflé par Amir Loucif, alors que Mohamed Ali Karouia sera à la VAR.

Le Stade Gabésien affrontera, quant à lui, à Gabès, l’Union Sportive de Tataouine. La rencontre sera dirigée par Nidhal Beltaïef, tandis que Amir Ayadi sera à la VAR.  

