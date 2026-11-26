Ghardimaou : un réseau présumé de passeurs démantelé à la frontière algérienne

La brigade de recherches et d’investigation de la Garde nationale de Ghardimaou, dans le gouvernorat de Jendouba, a démantelé un réseau de trois personnes soupçonnées de faire passer clandestinement des individus par les frontières terrestres.

L’opération, menée en coordination avec le ministère public près le Tribunal de première instance de Jendouba, fait suite à une embuscade tendue sur l’un des passages frontaliers entre la Tunisie et l’Algérie, dans la délégation de Ghardimaou.

Quatre personnes ont été interpellées. La première, un homme d’une quarantaine d’années originaire de la capitale, tentait de franchir la frontière clandestinement. Il a reconnu avoir voulu passer avec l’aide des membres du réseau, en échange d’une importante somme d’argent. Les trois autres, âgés de 20 à 40 ans, seraient les membres présumés du réseau.

Après consultation du ministère public, les quatre suspects ont été placés en garde à vue, et une enquête a été ouverte pour trafic de personnes à travers les frontières terrestres. Ils seront présentés en état d’arrestation devant le ministère public.