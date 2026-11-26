Pouvoir d’achat : de nouvelles promotions sur les produits agricoles

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations poursuit son programme de baisses de prix les 28 et 29 novembre 2026. Cette fois encore, ce sont surtout les produits agricoles qui sont concernés, dans les grandes surfaces. Des programmes spécifiques et des points de vente directe seront aussi mis en place dans plusieurs régions.

Invité jeudi 26 novembre de la Radio nationale, le directeur des recherches économiques au ministère, Samir Khelfaoui, a détaillé les produits concernés. L’escalope de dinde sera proposée à 16,750 dinars le kilogramme, les pommes locales à 4,500 dinars et les oranges de variété Thomson à 1,980 dinar.

Un programme spécial au Kef et à Jendouba

Dans ces deux gouvernorats, des réductions de 1,450 à 3 dinars s’appliqueront à plusieurs produits, dont le poulet prêt à cuire.

Deux points de vente complètent le dispositif. Le premier a été installé jeudi à Ghardimaou, dans le gouvernorat de Jendouba, en coordination avec les structures concernées. Le second, un point de vente mobile, ouvrira vendredi à Jerissa, dans le gouvernorat du Kef. Dans les deux cas, la viande de volaille sera vendue à 7,500 dinars le kilogramme.